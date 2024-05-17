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Spor

Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi! Direkt bileti kesildi

Galatasaray'da Wilfried Zaha depremi yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Wilfried Zaha ile yollarını ayırma kararı aldı.

17 Mayıs 2024 Cuma 20:19 - Güncelleme:
Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi! Direkt bileti kesildi
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Süper Lig'in son 2 haftasına lider giren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde. Derbide sarı lacivertlilerden puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Cimbom, gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Avrupa'da başarı hedefleyen sarı kırmızılılar, kadrosunu yeniden şekillendiriyor.

WILFRIED ZAHA DEPREMİ!

Sezon başına büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha, beklentileri karşılayamadı. Okan Buruk'un ideal 11'ine giremeyen Fildişili futbolcunun bileti kesildi. Sarı kırmızılı yönetim, sezon sonunda yıldız futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı.

GERİ DÖNEBİLİR!

İngiltere'den ve Suudi Arabistan'dan birçok talibi bulunan Zaha, Ada'ya geri dönmeye sıcak bakıyor. Yaz transfer döneminde iki ülkenin ekipleri, sarı kırmızılıların kapısını çalmayı hedefliyor. Zaha'dan önemli bir gelir elde etmeyi planlayan Galatasaray, Suudi Arabistan'ı daha ön planda tutuyor.

GALATASARAY RAKAMLARI

31 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi. Ağları 10 kez havalandıran Fildişili oyuncu, 5 kez de gol pası verdi.

Star Gazetesi

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