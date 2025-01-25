İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2025 Cumartesi / 26 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da, Will Cummings sakatlandı
Spor

Galatasaray'da, Will Cummings sakatlandı

Galatasaray, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ile oynadığı St. Quentin Basket-Ball maçında sakatlanan ABD'li basketbolcu Will Cummings'in sol arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

IHA25 Ocak 2025 Cumartesi 16:09 - Güncelleme:
Galatasaray'da, Will Cummings sakatlandı
ABONE OL

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ile oynadığı St. Quentin Basket-Ball maçında sakatlanan ABD'li basketbolcu Will Cummings'in sol arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"St. Quentin Basket-Ball ile oynadığımız Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-in Turu üçüncü maçının ardından yapılan kontroller sonucunda, oyuncumuz Will Cummings'in sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Will Cummings'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce yeniden takımımızdaki yerini almasını temenni ederiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.