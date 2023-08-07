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Spor

Galatasaray'da yaprak dökümü! Süleyman Luş ile yollar ayrıldı

Galatasaray, kulübün altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Süleyman Luş ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

IHA7 Ağustos 2023 Pazartesi 12:30 - Güncelleme:
Galatasaray'da yaprak dökümü! Süleyman Luş ile yollar ayrıldı
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Galatasaray, kulübün altyapısından yetişen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Süleyman Luş ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılılar, altyapıdan yetişen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Süleyman Luş ile yollarını ayırdığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Süleyman Luş'a, Galatasaray formasıyla verdiği emekler için teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı takımdan ayrılan genç futbolcu, Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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