Galatasaray'da Yarmolenko için son karar Terim'in

24 Haziran 2021 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 10:59

Galatasaray Başkanı Burak Elmas başkan seçilmeden önce takıma kazandıracağı futbolcuları belirlemişti. Çiçeği burnunda başkan Burak Elmas, göreve hızlı başladı ve transferin startını verdi.

Elmas, Ukrayna Milli Takımı'nın yıldızı Andriy Yarmolenko ile dirsek teması kurdu. Elmas'ın Yarmolenko'yu Fatih Terim'e sunduğu ve tecrübeli hocadan gelecek cevaba göre hareket edeceği öğrenildi.

WEST HAM YOLU GÖSTERDİ!

West Ham United ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro. İngiliz ekibi Yarmolenko'nun yüksek maaşı nedeniyle ayrılmasına sıcak bakıyor. Yarmolenko milli takımda 97 maçta 42 gol attı.

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