İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2021 Perşembe / 14 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6782
  • EURO
    10,3777
  • ALTIN
    496.716
  • BIST100
    1409.07
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'da Yarmolenko için son karar Terim'in
Spor

Galatasaray'da Yarmolenko için son karar Terim'in

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Ukrayna Milli Takımı'nın yıldızı Andriy Yarmolenko ile dirsek teması kurdu. Elmas'ın Yarmolenko'yu Fatih Terim'e sunduğu ve son kararı tecrübeli hocaya bıraktığı öğrenildi.

24 Haziran 2021 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 10:59
ABONE OL

Galatasaray Başkanı Burak Elmas başkan seçilmeden önce takıma kazandıracağı futbolcuları belirlemişti. Çiçeği burnunda başkan Burak Elmas, göreve hızlı başladı ve transferin startını verdi.

Elmas, Ukrayna Milli Takımı'nın yıldızı Andriy Yarmolenko ile dirsek teması kurdu. Elmas'ın Yarmolenko'yu Fatih Terim'e sunduğu ve tecrübeli hocadan gelecek cevaba göre hareket edeceği öğrenildi.

WEST HAM YOLU GÖSTERDİ!

West Ham United ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek sağ kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro. İngiliz ekibi Yarmolenko'nun yüksek maaşı nedeniyle ayrılmasına sıcak bakıyor. Yarmolenko milli takımda 97 maçta 42 gol attı.

Takvim

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.