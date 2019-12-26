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Spor

Galatasaray'da yaşanan fiyasko camiayı hayrete düşürdü!

Yerli oyuncu transferinde '0' çeken Galatasaray 5 futbolcudan da katkı alamadı.

TM Dijital Haber Merkezi26.12.2019  15:35 - Güncelleme: 26.12.2019  15:35
Yaz ayı transfer sezonunda Lemina ve Babel haricinde yabancı futbolcularından katkı alamayan Galatasaray yerli oyuncularda da karavana attı.
 
BİR TANESİNİN BİLE KALMAMASI LAZIM!
 
Sezon başında Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Şener Özbayraklı, Adem Büyük gibi tecrübeli futbolcularla anlaşan sarı kırmızılı kulüp tam bir hayal kırıklığı yaşarken, 5 oyuncu arasında ilerisi adına sadece Taylan Antalyalı’nın iyi sinyaller vermesi Fatih Terim ve teknik heyetin transferdeki başarısız hamlelerini gözler önüne serdi. 16.haftası geride kalan Süper Lig’de 24 puan toplayan Galatasaray’da yazın ‘kendine kulüp bul’ denilen Ömer Bayram’ın 5 asisti bulunurken, tecrübeli futbolcu dışında ikinci bir yerli oyuncunun takıma katkısının olmaması camiayı hayrete düşürdü.
 
İşte Galatasaray’da transfer edilen yerli futbolcuların performansları
 
Taylan Antalyalı: 6 maç 1 asist
Emre Mor: 16 maç gol yok asist yok
Şener Özbayraklı: 5 maç gol yok asist yok
Adem Büyük: 17 maç 2 gol
Jimmy Durmaz: 10 maç gol yok asist 1

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