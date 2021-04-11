Galatasaray'da Yedlin 3 hafta yok

DHA 11 Nisan 2021 Pazar 14:35 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 14:35

Galatasaray'ın dün ligde Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada Jeremain Lens'in müdahalesiyle sakatlanan Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi. ABD'li oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu arada, sarı-kırmızılıların sabah yaptığı antrenmanda Kerem ve Falcao kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Galatasaray, Süper Lig'in 35'inci haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda, dün akşam ligin 34'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde pas çalışması üzerinde durulurken, ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

LINNES VE ARDA TEDAVİDE

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Martin Linnes ve Arda Turan, günü tedaviyle geçirdi.

İDMANDA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN OLAY

Bu arada, antrenman sırasında bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu ve Radamel Falcao kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da çalışmayı yarıda bıraktı. Kerem ve Falcao, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından gerekli tetkikleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına salı günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

YEDLIN EN AZ 3 HAFTA YOK

Diğer taraftan, Fatih Karagümrük maçında Jeremain Lens'in müdahalesiyle sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin'in yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi. 27 yaşındaki ABD'li oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Deneyimli sağ bekin sakatlığının Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve basketbolcu Jan Vesely ile benzer olduğu, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.