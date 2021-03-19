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  • Galatasaray'da Yedlin, Marcao ve Luyindama Hatayspor maçında cezalı
Spor

Galatasaray'da Yedlin, Marcao ve Luyindama Hatayspor maçında cezalı

Galatasaray'ın ligin 31. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçta kırmızı kart gören Yedlin'in yanı sıra, sarı kart gören Luyindama ve Marcao da Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

19 Mart 2021 Cuma 21:41 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 21:41
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Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının 75. dakikasında hakem Volkan Bayarslan, Yedlin'in Michalak'a yaptığı hareket sonrasında penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonun dışarıda olması nedeniyle hakem Bayarslan, kararını frikik olarak değiştirdi.

Galatasaray'da Yedlin, pozisyon sonrasında hakeme itirazı nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Yedlin, 32. haftada oynanacak Hatayspor maçında takımını yalnız bırakacak.

LUYINDAMA VE MARCAO SARI KART CEZALISI

Galatasaray'da Luyindama'nın ardından Marcao da sarı kart görerek Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

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