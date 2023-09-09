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Spor

Galatasaray'da yeni idman düzeni

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Ziyech ve Zaha'yı bir an önce takıma kazandırmak, kondisyon seviyesi de takımın gerisinde olan oyuncuları lige hazırlamak için antrenman programını güncelledi.

9 Eylül 2023 Cumartesi 11:45 - Güncelleme:
Galatasaray'da yeni idman düzeni
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Galatasaray günü çift idmanla geçirdi. Başta Zaha, Ziyech ve Ndombele gibi yeni transferleri bir an önce takıma kazandırmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, ekibiyle birlikte çalışma programını güncelledi.

Mevcut kadrodaki birçok oyuncunun, takımın genel seviyesinden daha düşük kondisyonda olmasından dolayı güçlendirme antrenmanlarına başlayan Buruk, Milli ara sonuna kadar günde iki idmanla yola devam etmeyi planlıyor. Okan hocanın hedefi, Milli futbolcular döndükten sonra, kadronun büyük çoğunluğunun hemen hemen eşit seviyede olmaları ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sıkıntı yaşanmaması yönünde.

NDOMBELE'YE TAM DESTEK

Sarı-Kırmızılı ekiple ilk idmanına çıkan Ndombele'nin kilo fazlasının olması eleştirilere yol açınca, Okan hoca öğrencisine sahip çıktı. Kulüp doktoru Yener İnce'nin de raporu doğrultusunda Fransız futbolcunun durumunun şu an için normal olduğunu belirten Buruk, 26 yaşındaki orta sahayı, ara sonrasındaki Samsunspor karşılaşmasında kadroya dahil etmeyi düşünüyor.

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