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Spor

Galatasaray'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

IHA2 Temmuz 2022 Cumartesi 23:17 - Güncelleme:
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Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Basına açık olarak sabah gerçekleşen ilk çalışmanın ardından Galatasaray akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla günü tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma ve pas çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, 7'ye 7 oyunla tamamlandı.

Galatasaray, yarın izin yaptıktan sonra çalışmalarını pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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