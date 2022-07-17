Galatasaray'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi. Çekya'nın Sigma Olomouc ekibiyle oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcuların günü yenileme çalışmasıyla tamamladığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, top kapma ve dar alan oyununun ardından taktiksel çalışma yaptığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.