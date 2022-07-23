Galatasaray'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Yeni sezon için çalışmalarına ara vermeyen Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, son olarak yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 20.00'de Nef Stadı'nda Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile karşılaşacak.