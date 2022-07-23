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Spor

Galatasaray'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 20:39 - Güncelleme:
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Yeni sezon için çalışmalarına ara vermeyen Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, son olarak yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 20.00'de Nef Stadı'nda Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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