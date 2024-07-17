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Spor

Galatasaray'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Galatasaray, Avusturya'da yaptığı kampla yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 22:55 - Güncelleme:
Galatasaray'da yeni sezon mesaisi sürüyor
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, basına kapalı çift antrenman yaptı.

Sabah antrenmanında kuvvet uygulamaları ve koşu yapan futbolcuların akşam ise dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde 8'e 2 top kapma ve taktik çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Slovakya temsilcisi Trencin ile maç yapacak. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabakanın ardından ilk etap çalışmalarını tamamlayacak sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye dönecek.

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