Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi Trezeguet

G.SARAY zaman kaybetmeden yeni sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Sarı-Kırmızılar’ın listesinin ilk sırasında Trezeguet bulunuyor. G.Saray, sezon bitimiyle tekrar Kasımpaşa ile masaya oturacak. Bu transfer için tüm şartların kullanacağı belirtildi.

(Akşam)