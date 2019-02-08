Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi Trezeguet
G.SARAY zaman kaybetmeden yeni sezon için transfer çalışmalarına start verdi.
G.SARAY zaman kaybetmeden yeni sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Sarı-Kırmızılar’ın listesinin ilk sırasında Trezeguet bulunuyor. G.Saray, sezon bitimiyle tekrar Kasımpaşa ile masaya oturacak. Bu transfer için tüm şartların kullanacağı belirtildi.
(Akşam)
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