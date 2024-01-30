Galatasaray'da yeni sol bekini buldu!

Transfer döneminde kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda harekete geçti.

Le Parisien'de yer alan habere göre, Galatasaray, Lyon forması giyen Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico ile ilgileniyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı-kırmızılıların, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Lyon'la görüşmelere başladığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Tagliafico'nun Lyon ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Lyon'da bu sezon 17 maçta süre bulan deneyimli savunma oyuncusu 1 gol attı ve 1 asist yaptı.