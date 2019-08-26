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Galatasaray'da yeni transfer Nzonzi'nin performansı dikkat çekti

Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, Konyaspor maçında gösterdiği performansla geçer not aldı.

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Galatasaray, Konyaspor ile 1-1 berabere kalsa da yeni transfer Steven Nzonzi'nin performansı alkış aldı.

Takımının attığı tek golün asistini yapan Fransız orta saha, aynı zamanda %93 pas isabeti ile sahanın isabetli pas yüzdesi en yüksek olan oyuncusu oldu. Aynı zamanda 6 isabetli uzun top atan Nzonzi, bu alanda da sahanın en iyisi oldu. 90 dakika sahada kalan Nzonzi, 3 pas arası yaparak yine bu alanda da liderliği eline geçirdi.

Sarı kırmızılı ekibin Roma'dan bonservis ücreti ödemeden kiraladığı Nzonzi, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'dan 3.25 milyon euro maaş alacak.

İşte Steven Nzonzi'nin Konyaspor maçındaki performansı; 

1 şut

1 asist

68 pas/63 isabet (Yüzde 93 isabet)

2 kilit pas

Hava topu (4/4)

Top çalma (2/3)

3 engelleme

5 kazanılan sahipsiz top

3 pas arası

TUGAY KERİMOĞLU: ''ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU''

beIN Sports yorumcusu Tugay Kerimoğlu, maçın ardından Nzonzi hakkında övgü dolu sözler kullanmış ve "Nzonzi çok özel bir oyuncu. Galatasaray oyun yönlendiricisini, maestrosunu buldu. Göreceksiniz daha da üzerine koyarak oynayacak. Sadece savunmaya dönük değil hücuma dönük orta saha olarak da özellikleri var." demişti.

(Sporx)

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