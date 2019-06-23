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Galatasaray'da yeniden Trezeguet sesleri yükseliyor

Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet için harekete geçme kararı aldı. Abdurrahim Albayrak kısa süre içinde Kasımpaşa ile masaya oturup resmi teklif yapacak.

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UEFA anlaşması gereği henüz oyuncu satışı yapmamasına rağmen transferde çok agresif davranan Galatasaray'da bu kez de Trezeguet sesleri yükseliyor... Sarı-Kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu Mısırlı kanat oyuncusu için harekete geçme kararı aldı.
 
YÖNETİM DÜĞMEYE BASTI
 
Fatih Terim'in ısrarları sonrası düğmeye basan Sarı-Kırmızılı yönetim kısa süre içinde Kasımpaşa ile masaya oturacak. Galatasaray, 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
 
ÖKSÜZ İLE BİR ARAYA GELECEK
 
Transfer görüşmelerini gerçekleştirecek olan Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz ile bir araya gelip teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında.
 
GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
 
Geçen sezon da uzun süre transfer gündeminde yer alan Trezeguet, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Mısırlı kanat oyuncusu geçen sezon ligde 9 gol atıp 9 da asist yapmıştı.
 
(Takvim)

''Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.''

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