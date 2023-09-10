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Spor

Galatasaray'da yenilere özel idman programı

Galatasaray, yeni transferlerini bir an önce sahaya sürmek için çalışmaların dozunu arttırdı.

Sabah10 Eylül 2023 Pazar 11:38 - Güncelleme:
Galatasaray'da yenilere özel idman programı
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Galatasaray'da yeni transferlerden Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele'yi hazır hale getirmek isteyen Okan Buruk, çalışmaların dozunu arttırdı.

Çift idman sistemine geçen tecrübeli çalıştırıcı, milli takım arası sonuna kadar oyuncularını güçlendirmeye ve eksiklerini tamamlamaya çalışıyor.

Zaha'nın Samsunspor maçında 45 dakika oynaması ve Kopenhag karşısında ise ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

Ndombele için ise özel programlar eşliğinde çalışma yaptırılıyor. Hakim Ziyech de özel program dahilinde çalışmalarına devam ediyor.

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