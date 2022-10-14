Galatasaray'da yerli oyuncu seferberliği!

Galatasaray, gündemine yerli yıldızları aldı.



Bu isimler arasında Alanyaspor'un sağ kanat oyuncusu Efecan Karaca var.

Takvim'in haberine göre, Galatasaray altyapısından yetişen yıldız oyuncu için Cimbom'un devre arası transfer döneminde atağa kalkması bekleniyor.

32 yaşındaki oyuncunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor...

Bu sezon 5 Süper Lig maçında görev alan yıldız sağa kanat oyuncusu 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Efecan Karaca, daha önce Kartalspor, Sarıyer, Adana Demirspor, Adanaspor ve Gaziantep BB. Gibi takımların da formasını giydi.



Bir ara Trabzonspor da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istemişti.

EFECAN KARACA'NIN KARİYERİ

16 Kasım 1989'da İstanbul'da dünyaya gelen Efecan Karaca, 1.69 boyunda ve sağ kanatta forma giyiyor.



Efecan, daha önce A Milli Futbol Takımı ile 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

HALİL AKBUNAR'IN KARİYERİ

Sezon başında Belçika ekibi Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar da Galatasaray'ın listesinde olan bir başka oyuncu.

Westerlo, 28 yaşındaki yıldız futbolcu için Belçika temsilcisine 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Bu sezon forma giydiği 7 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle mücadele eden Halil Akbunar'ın da tekrar Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Halil, daha önce Elazığspor forması da giymişti.

Halil Akbunar, 9 Kasım 1993'te İzmir'de dünyaya geldi. 1.67 boyundaki kanat oyuncusu, sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Halil, A Milli Takım ile 2 maça çıkmıştı.