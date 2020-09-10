Galatasaray'da yılın sporcusu Ryan Donk seçildi

DHA 10 Eylül 2020 Perşembe 18:17 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 18:17

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen törende ödülü 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun elinden alan Ryan Donk, geçen sezon çok efor sarf ettiğini ve çabalarının görülmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

34 yaşındaki orta saha, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Çok mutluyum ve açıkçası çok büyük efor sarf ettim geçtiğimiz sezon içerisinde. Sarf ettiğim bu eforun görülmesi benim için çok değerli. İyi bir sezon geçirdik; ancak pandemiden sonra bu iyiye gitmedi. Pandemi süreci ile birlikte birçok takımda olduğu gibi bizde de sorunlar oldu ve sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. Bu sezon yine çok çalışıp şampiyon olmamız gerekiyor.

Baktığınız zaman geçmişe, üst üste 2 kez şampiyon olduk. Bu üzerinizde bir baskı yaratıyor; ama bunun karşılığında bir çalışma gerçekleştirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın her zaman en üst seviyede olması gerekiyor" dedi.

"KADIKÖY'DE ATTIĞI GOLÜ DE HATIRLAYARAK BU ÖDÜLÜ HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"



1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu ise Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı alınan 3-1'lik galibiyette Donk'un attığı kritik golü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu, GSYİAD'ın yıllardır gerçekleştirdiği Galatasaray'da Yılın Sporcusu Ödül Töreni. Bunu her sene nisan ayında organize ediyoruz ama pandemi süreci nedeniyle nisan ve mayıs ayında gerçekleştirememiştik. Bugüne kısmet oldu. Üyelerimiz arasında bir anket ile belirliyoruz yılın sporcusu ödülünü. En çok oyu alan bu yılın sporcusu da Ryan Donk oldu. Kendisini derneğimiz adına kutluyoruz.

Kendisinin uzun yıllar hizmetler edeceğine inanıyoruz. Bu ödülü kazanmasında geçen sezonki performansı yanı sıra tüm takımın katkısı var. Ligi pandemi sürecine kadar değerlendiriyoruz. Bu süreçte Galatasaray'ın 8 maçlık çok güzel bir çıkışı vardı. Çok güzel oynayan bir takım vardı. Maalesef pandemi ile bu yerle bir edildi. Pandemi sürecinden sonra başlayan ligde en iyimser ifade ile başımıza gelen hakem kazaları, bizi maalesef sezonu istemediğimiz şekilde sonlandırma durumunda bıraktı. Özellikle pandemiye kadar olan dönemde takımımız çok ciddi bir başarı gösterdi. Bunda da Ryan Donk'un çok ciddi katkısı var. Özellikle Kadıköy'de attığı golü de hatırlayarak bu ödülü hak ettiğini düşünüyoruz ve tebrik ediyoruz kendisini."