Galatasaray'da Younes Belhanda şaşkınlığı

Younes Belhanda sorunlarıyla anılır oldu. İkinci yarıda Galatasaray'ın en iyileri arasında yer alan yıldız oyuncu, anlaşılmaz davranışlarına bir yenisini daha ekledi.

Türk Telekom'daki Yeni Malatya maçında Diagne ile penaltı tartışması yaşayan, Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısına 'kart görebilirim' diyerek çıkmayan Belhanda, dün akşam da kendini kötü hissettiğini söyledi ve oynamak istemedi. Fatih Terim bunun üzerine ilk 11'de olan futbolcuyu tribüne gönderdi.

DONK'U SAHAYA SÜRDÜ

Fatih Terim, kadrodan çıkarttığı Younes Belhanda yerine Ryan Donk'a ilk 11'de şans verdi. Ayrıca kadroda yer almayan Kostas Mitroglou, Belhanda'nın kadrodan çıkartılmasının ardından 18 kişi arasına dahil edildi.

TERİM DE ANLAM VEREMEDİ

Fatih Terim, maç öncesi Belhanda sorusunu yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Belhanda'nın son dakikada soyunma odasında bir sıkıntısı oldu, hiç beklemediğimiz bir şekilde. Onu kadrodan çıkardık. Bir rahatsızlığı oldu, kendini iyi hissetmedi" sözlerini kullandı.

(Takvim)