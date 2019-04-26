20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9489
  • 6,6329
  • 245.137
  • 94.473
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da Younes Belhanda şaşkınlığı

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde ikinci yarıya çıkmayan Belhanda, Yeni Malatya maçında da oynamak istemedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Younes Belhanda sorunlarıyla anılır oldu. İkinci yarıda Galatasaray'ın en iyileri arasında yer alan yıldız oyuncu, anlaşılmaz davranışlarına bir yenisini daha ekledi.

Türk Telekom'daki Yeni Malatya maçında Diagne ile penaltı tartışması yaşayan, Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısına 'kart görebilirim' diyerek çıkmayan Belhanda, dün akşam da kendini kötü hissettiğini söyledi ve oynamak istemedi. Fatih Terim bunun üzerine ilk 11'de olan futbolcuyu tribüne gönderdi.

DONK'U SAHAYA SÜRDÜ

Fatih Terim, kadrodan çıkarttığı Younes Belhanda yerine Ryan Donk'a ilk 11'de şans verdi. Ayrıca kadroda yer almayan Kostas Mitroglou, Belhanda'nın kadrodan çıkartılmasının ardından 18 kişi arasına dahil edildi.

TERİM DE ANLAM VEREMEDİ

Fatih Terim, maç öncesi Belhanda sorusunu yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Belhanda'nın son dakikada soyunma odasında bir sıkıntısı oldu, hiç beklemediğimiz bir şekilde. Onu kadrodan çıkardık. Bir rahatsızlığı oldu, kendini iyi hissetmedi" sözlerini kullandı.

(Takvim)

''Akıncı SİHA pek yakında göklerde''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Seçim zaferi sonrası Türkiye'ye koştu

Seçim zaferi sonrası Türkiye'ye koştu

Bakanlık duyurdu! Terör örgütüne bir darbe daha

Bakanlık duyurdu! Terör örgütüne bir darbe daha

Dünyada ender görülüyor... Üsküdar’da bulundu

Dünyada ender görülüyor... Üsküdar’da bulundu

Devletten 960 lira kira yardımı

Devletten 960 lira kira yardımı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Dev projenin detaylarını anlattı

Dev projenin detaylarını anlattı

Bu halıya paha biçilemiyor

Bu halıya paha biçilemiyor

PKK'lı teröristin firarı denizde bitti

PKK'lı teröristin firarı denizde bitti
 

POPÜLER HABERLER

'Akıncı SİHA pek yakında göklerde'

'Akıncı SİHA pek yakında göklerde'

Yabancı ünlülere benzeyen 'Türk ünlüler'

Yabancı ünlülere benzeyen 'Türk ünlüler'

3 katlı lüks villaya baskın!

3 katlı lüks villaya baskın!

Bordan yeni bir madde üretildi!

Bordan yeni bir madde üretildi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA