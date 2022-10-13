Galatasaray'da Yusuf Demir ayaklanması! Ortalık yıkıldı

Galatasaray'da Yusuf Demir için sarı-kırmızılı taraftarlar ayaklandı. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansından memnun olmayan taraftarlar Yusuf Demir'in ilk 11'de oynatılması için paylaşımlarda bulundu.
Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar Yusuf Demir için harekete geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, transferine 6 milyon euro harcanan Yusuf Demir'in oynatılması için binlerce paylaşımda bulundu. Paylaşımlar sonrası genç oyuncu sosyal medyada kısa sürede trendlere yükseldi.
Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde Yusuf Demir'i Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Ancak 19 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasıyla 2 resmi maçta yalnızca 40 dakika forma giydi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansından memnun değil. Buruk'un kanatta bu iki ismin birinin yerine Yusuf Demir'i değerlendirme ihtimali yüksek.