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Spor

Galatasaray'da Yusuf Demir ayaklanması! Ortalık yıkıldı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Yusuf Demir için sarı kırmızılı taraftarlar harekete geçti. Genç yıldızın ilk 11'de oynamasını isteyen Galatasaraylılar, Okan Buruk'un bu hafta oynanacak olan karşılaşmada Yusuf Demire'i ilk 11'de başlatması için sosyal medyada paylaşımda bulundular. İşte detaylar...

13 Ekim 2022 Perşembe 19:15 - Güncelleme:
Galatasaray'da Yusuf Demir ayaklanması! Ortalık yıkıldı
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Galatasaray'da Yusuf Demir için sarı-kırmızılı taraftarlar ayaklandı. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansından memnun olmayan taraftarlar Yusuf Demir'in ilk 11'de oynatılması için paylaşımlarda bulundu.

YUSUF DEMİR İÇİN AYAKLANDILAR

Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar Yusuf Demir için harekete geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, transferine 6 milyon euro harcanan Yusuf Demir'in oynatılması için binlerce paylaşımda bulundu. Paylaşımlar sonrası genç oyuncu sosyal medyada kısa sürede trendlere yükseldi.

GALATASARAY, YUSUF DEMİR İÇİN 6 MİLYON EURO HARCADI

Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde Yusuf Demir'i Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Ancak 19 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasıyla 2 resmi maçta yalnızca 40 dakika forma giydi.

KEREM VE YUNUS YERİNE DÜŞÜNÜLEBİLİR

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansından memnun değil. Buruk'un kanatta bu iki ismin birinin yerine Yusuf Demir'i değerlendirme ihtimali yüksek.

İşte Yusuf Demir için yapılan paylaşımlardan bazıları:

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