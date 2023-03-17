Galatasaray'da Yusuf Demir depremi! Maç sonu olanlar oldu: Ortalık yıkıldı

Galatasaray'da Yusuf Demir krizi yeniden alevlendi. Sarı-kırmızılıların Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maç sonu taraftarlar maçın kadrosuna bile alınmayan Yusuf Demir için Okan Buruk'u eleştiri yağmuruna tuttu.

GALATASARAY KONYA'DA KAYBETTİ, YUSUF DEMİR GÜNDEM OLDU

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-1 yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılıların ligdeki 13 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Yusuf Demir'in Konyaspor maçının kadrosuna bile alınmaması dikkat çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar teknik direktör Okan Buruk'a bu nedenle tepki gösterdi.

6 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis ile Galatasaray'a imza atan Yusuf Demir, geldiği günden bu yana fazla süre alamaması nedeniyle gündem olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda genç oyuncunun süre alamamasının nedeni ise merak konusu.

İşte Galatasaraylı taraftarların Yusuf Demir tepkilerinden bazıları: