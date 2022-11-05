Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! Ortalık yıkıldı: ''Hesap verin''

Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaştığı derbide teknik direktör Okan Buruk maçın kadrosunda Yusuf Demir'e yer vermedi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Yusuf Demir'in kadroya alınmamasına tepki gösterdi.

YUSUF DEMİR YİNE YOK

Yaz aylarında transferi için 6 milyon euro bonservis harcanan Yusuf Demir için Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Bu sezon ligde son 4 maçta da kadroda yer almayan Yusuf Demir, sarı-kırmızılıların 13. haftada evinde Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta da kadroya alınmadı.

ANTRENMANDA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTI

Sakatlıktan dönen Yusuf Demir, Galatasaray'ın Beşiktaş maçı hazırlıklarında antrenmanda takımla birlikte çalışmıştı. Genç oyuncuya derbide ilk 11'de olmasa da yedek kulübesinde yer verilmesi beklenirken Okan Buruk'un bu tercihi herkese sürpriz oldu.

TARAFTARLAR YUSUF DEMİR İÇİN İSYAN BAYRAĞINI AÇTI

Yusuf Demir için Galatasaray taraftarları adeta ayaklandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Yusuf Demir'in kadroda yer almamasına tepki gösterirken, teknik direktör Okan Buruk'u da eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte Yusuf Demir için yapılan paylaşımlardan bazıları: