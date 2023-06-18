Galatasaray'da Yusuf Demir gelişmesi! Geri dönüyor

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir gösterdiği performansla hayal kırıklığı haline gelmişti. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncu ile vedalaşacak, Yusuf Demir eski kulübüne geri dönüyor.

RAPID WIEN, YUSUF DEMİR'İ İSTİYOR

Yusuf Demir'in altyapısından yetiştiği ve önce Barcelona'ya sonrasında ise Galatasaray'a gönderdiği Yusuf Demir'!i gelecek sezonda kadrosunda görmek istiyor.

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK



Deneyimli oyuncu Yusuf Demir'i kadrosuna katmak isteyen Avusturya Ligi ekibi Rapid Wien., bu transferi 1 yıllık kiralama şeklinde çözüme kavuşturmak istiyor.

KARAR OKAN BURUK'TA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un direktifleri doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim başarılı çalıştırıcının transfere onay vermesi halinde Rappid Wien ile masata oturacak.

YUSUF DEMİR SICAK BAKIYOR



Türkiye'ye ve Galatasaray'a adapte olmakta güçlük yaşayan ve Yusuf Demir de bu teklife sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Demir bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 11 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.