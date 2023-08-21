Galatasaray'da Zaha seferberliği! Tedavisi devam ediyor...

Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin de çok istediği sırada kadrosuna kattığı Zaha'dan beklentisi çok fazla...

Sarı kırmızılı ekip bu kapsamda Fildişi Sahilli yıldızın en kısa sürede hazır bir duruma gelmesini istiyor. Zaha'nın yanı sıra Aslan'da rota Molde ve Ljubljana maçında forma Berkan'ın olacak.

ZAHA İÇİN SEFERBERLİK

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde kadroda yer almayan Wilfried Zaha, son 2 idmanda takımdan ayrı çalışmıştı. Yıldız futbolcunun tedavisine yoğun şekilde devam ediliyor.

İngiliz futbolcunun çarşamba günü oynanacak Molde mücadelesinde forma giyip giymeyeceği henüz net değil. Zaha deplasman kafilesinde yer alsa dahi, teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de riske etmesi beklenmiyor.