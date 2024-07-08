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Spor

Galatasaray'da Zaha yeni sezon sıkı çalışıyor

Galatasaray'ın Fildişili oyuncusu Wilfried Zaha, yeni sezon çalışmalarındaki istekli görüntüsü ile dikkat çekiyor.

8 Temmuz 2024 Pazartesi 12:34 - Güncelleme:
Galatasaray'da Zaha yeni sezon sıkı çalışıyor
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Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı ve performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Wilfried Zaha, yeni sezona oldukça iyi hazırlanıyor.

Sakatlığı nedeniyle geçen sezon başı çalışmalarda yer alamayan Fildişili yıldız, bu sezon ise antrenmanlardaki istekli ve hırslı görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve özellikle İngiliz ekipleri ile adı geçen Zaha'nın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da geçen sezon 42 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 10 gol kez gol sevinci yaşadı ve 5 asist yaptı.

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