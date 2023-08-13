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Spor

Galatasaray'da Zaniolo için ''zorunlu'' pazarlık!

Galatasaray, Nicolo Zaniolo için 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 27 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif eden Aston Villa'ya 'zorunlu alım' şartı koştu. İşte detaylar...

Sabah 13 Ağustos 2023 Pazar 11:57 - Güncelleme:
Galatasaray'da Zaniolo için ''zorunlu'' pazarlık!
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Juventus ve Aston Villa'nın transferi için yarıştığı Nicolo Zaniolo için Galatasaray, transferi ağırdan alıyor.

ASTON VILLA'DAN YENİ TEKLİF

İtalyan futbolcu için daha önce 5 milyon Euro kiralama bedeli ve başarılı olduğu takdirde sezon sonu 25 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunan Aston Villa, bu rakamın reddedilmesi üzerine fiyatı artırdı. Bir kez daha sarı-kırmızılıların kapısını çalan İngiliz kulübü, satın alma opsiyonundaki rakamı 27 milyon euroya çıkardı.

GALATASARAY'IN DÜŞÜNCESİ

Galatasaray cephesi, 32 milyon Euro'yu bulan yeni teklifi değerlendirmeye alsa da satın alma opsiyonunun 'zorunlu' olmaması nedeniyle pek sıcak bakmıyor. Aslan, 35 milyon euroluk serbest kalma bedeli olan yıldız oyuncusu için kiralama seçeneğini 'zorunlu satın alma' maddesiyle kabul etmeye hazır.

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı. Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.

Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

24 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda... Yıldız ismin güncel piyasa değeri 27 milyon euro.

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