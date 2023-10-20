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Spor

Galatasaray'da Ziyech için yeni taktik

Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna katılan ancak sakatlıkları nedeniyle yeterince performans gösteremeyen Hakim Ziyech'e Zaha'ya uygulanan taktik denenecek.

Fanatik20 Ekim 2023 Cuma 12:27 - Güncelleme:
Galatasaray'da Ziyech için yeni taktik
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Chelsea'den büyük umutlarla transfer edilen, ancak sakatlıklar sebebiyle henüz beklenen performansı ortaya koyamayan Hakim Ziyech konusunda, Zaha taktiği denenecek.

Zaha'yı da bir süre oynatan, ancak performans alamayan sarı kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyu bekletmeye almış ve güçlenmesi için Florya'da özel idmanlar yaptırmıştı.

Ziyech de aynı şekilde bir süre sahaya sürülmeyecek, bunun yerine Florya'daki güçlendirme çalışmaları devam edecek.

Ziyech ancak yüzde 100 hazır olduğunda süre almaya başlayacak. Faslı yıldız bu nedenle Beşiktaş ve Bayern Münih maçlarının kadrolarında yer almayacak.

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