Galatasaray'da Ziyech ve Zaha seferberliği!

Trabzonspor galibiyetinden sonra transferi görkemli bir şekilde açıklanan Hakim Ziyech'in lisansı çıktı. Faslı hücum oyuncusunun, önümüzdeki haftaya kadar yetiştirilmesi için adeta bir seferberlik ilan edilmiş durumda. 30 yaşındaki futbolcu, bireysel antrenmanlara başladı. Eksiklerini kapatmaya çalışan deneyimli futbolcu için özel program uygulanıyor.

GRUP MAÇLARINA KADAR...



Galatasaray'da hedef, gelecek hafta oynanacak lig mücadelesinde Ziyech'i hazır hale getirmek. Yıldız futbolcunun, Avrupa'da gruplara kalınması halinde de söz konusu grup maçlarına kadar kendini tamamen forma sokması bekleniyor.

ZAHA'DA GERİ SAYIM



Ligin ilk haftasında oynanan Kayserispor maçında sonradan oyuna dahil olan Wilfried Zaha'nın tam olarak hazır hale gelmesi adına yoğun bir çaba sarfediliyor. Hafif sakatlığı bulunan Fildişili oyuncunun, büyük bir problem yaşamaması adına maçlarda riske edilmediği öğrenildi.

YÜZDE 100 HAZIR OLACAK



Hem idman açığını hem de kondisyon açığını kapatmaya çalışan 30 yaşındaki sol kanat için teknik direktör Okan Buruk da 'Hazır hale gelmesini bekliyoruz' açıklamasını yapmıştı. Bu doğrultuda önümüzdeki haftalarda yıldız oyuncunun tamamen forma giyebilecek hale gelmesi bekleniyor.