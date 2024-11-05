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Spor

Galatasaray'dan 125 milyon liralık sponsorluk anlaşması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Pasifik Holding'le 2024-2025 sezonu için 125 milyon TL + KDV karşılığında sırt sponsorluğu anlaşmasına varıldığını açıkladı.

5 Kasım 2024 Salı 22:12 - Güncelleme:
Galatasaray'dan 125 milyon liralık sponsorluk anlaşması
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yeni forma sırt sponsorluğu için yapılan anlaşmayı duyurdu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV" ifadeleri kullanıldı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. arasında, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir."

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