Galatasaray'dan 125 milyon liralık sponsorluk anlaşması

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yeni forma sırt sponsorluğu için yapılan anlaşmayı duyurdu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV" ifadeleri kullanıldı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. arasında, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir."