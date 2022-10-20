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Spor

Galatasaray'dan 19.07'de göndermeli paylaşım

Galatasaray, sosyal medyada istatistikler ile ilgili rakamları paylaşarak, 'Gerçeklerden daha büyük güç yoktur...' ifadelerine yer verdi.

20 Ekim 2022 Perşembe 20:26 - Güncelleme:
Galatasaray'dan 19.07'de göndermeli paylaşım
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Galatasaray, sosyal medya hesabından saat 19.07'de dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, ligin geride kalan 10 haftasındaki ceza alanı içerisine aatılan paslar, kilit paslar, gol beklentisi ve rakip ceza sahası içerisinde topla buluşma ve penaltı raporunun görselleri paylaşılarak, "Gerçeklerden daha büyük güç yoktur..." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

Galatasaray'ın, bu paylaşımını saat 19.07'de yapması ise dikkat çekti.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı:

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