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Spor

Galatasaray'dan 2 gollü prova!

Galatasaray, Avusturya'da düzenlenen hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce ile karşı karşıya geldi. Cimbom, mücadelen 2-1 galip ayrıldı.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 22:26 - Güncelleme:
Galatasaray'dan 2 gollü prova!
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Avusturya'da hazırlıklarını sürdüren Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Luca Gotti'nin yönetimindeki İtalya temsilcisi Lecce ile karşılaştı.

Raiffeisen Arena'da oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanırken goller; 9. dakikada Hakim Ziyech ve 40. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.

Lecce'nin golünü ise 85. dakikada Kialonda Gaspar kaydetti.

ICARDI İLK KEZ SAHADA

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Lecce karşısında sahaya çıkarak bu sezon hazırlık maçlarındaki ilk dakikalarını aldı. Icardi, maçın 64. dakikasında Mertens'in yerine oyuna girdi ve Batshuayi ile birlikte çift forvet olarak görev yaptı.

Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da Parma ile karşılaşacak.

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