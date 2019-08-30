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Galatasaray'dan 51 milyon euro'luk oyuncu satışı

Galatasaray'da 2017'nin Kasım ayında göreve gelen Fatih Terim, o tarihten sonra tam 51 milyon euro'luk oyuncu satışı yaptı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
1-1 biten Konyaspor maçından sonra Falcao sorularını yanıtlayan, fakat takımın orta saha ve stopere ihtiyacının olduğunu açıkça belirten Fatih Terim, UEFA’nın FFP kriterlerine de dikkat çekti.
 
‘Geldiğimiz günden beri sürekli oyuncu satıyoruz’ diyerek yönetime mesaj yollayan deneyimli teknik adamın şu ana kadar yürütülen transfer operasyonlarından çok da memnun olmadığı gözlemlenirken, Terim’in maliyet açısından Falcao’nun haricinden iki mevkiye daha oyuncu istemesi gözlerden kaçmadı.
 
GELİR GELMEZ NDİAYE'Yİ STOKE CİTY'E GÖNDERDİ
 
2017-18 sezonunda Igor Tudor’un yerine göreve gelen Fatih Terim’in hem devre arası transfer döneminde hem de yaz ayı transfer sezonunda sürekli olarak oyuncu satıp kulübü ekonomik anlamda rahatlattığı görülüyor. Florya’ya adım attığı ilk gün Ndiaye kriziyle karşı karşıya kalan ve Senegalli futbolcuyu Stoke City’e gönderen Terim, 16 milyon euro’yla yönetimin elini rahatlatırken, Ndiaye’yi Maicon, Ozan Kabak ve Garry Rodrigues gibi yıldız isimler takip etti.
 
İşte Fatih Terim’in sattığı oyuncular ve bonservis ücretleri
 
Badou Ndiaye: 16 milyon Euro
Maicon: 1,7 milyon Euro
Garry Rodrigues: 9 milyon Euro
Cavanda: 2,4 milyon Euro
Bafetimbi Gomis: 6 milyon Euro
Carole: 750 bin Euro
Ozan Kabak: 11 milyon Euro
Fernando: 4,5 milyon Euro
 
TOPLAM: 51 milyon euro 

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