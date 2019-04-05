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Galatasaray'dan ABD ekibi Phoenix Rising ile işbirliği

Galatasaray Kulübü, dünyaca ünlü eski futbolcusu Didier Drogba'nın profesyonel kariyerini noktaladığı ABD'nin Phoenix Rising takımı ile uluslararası alanda iş birliğine imza atacak.

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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Galatasaray'ın ABD pazarına açılmasına katkıda bulunacak anlaşmanın sportif, ticari ve proje konularında yapılacak iş birliklerini kapsadığı bildirildi.

Anlaşmanın ticari, sportif ve projeler olarak üç seviyede başlatılacağı belirtildi. Anlaşma çerçevesinde sportif anlamda genç futbolcu yeteneklerinin keşfi ile eğitimi, dostluk maçları ve turnuvaları, uluslararası organizasyonlar, antrenör ve yönetici eğitim programlarının yanı sıra ticari bazda Galatasaray ürünlerinin tanıtılması ile ABD'de satışa sunulmasını içeren çalışmaların öngörüldüğü ifade edildi.

İki kulüp arasındaki iş birliği şartlarının yürütülmesi adına çalışma gruplarının oluşturulmasının ardından başta ABD ekonomik bölgesi olmak üzere yurt dışı pazarlarda ticari ve sportif gelişimler için çalışmalara başlanacağı aktarıldı.

Türkiye ve ABD dışındaki Uzak Doğu, Afrika ve Avrupa pazarlarında Phoenix Rising takımı ortaklarının mevcut uluslararası yatırımlarıyla birlikte iki kulübün tanıtımı, çeşitli sosyal medya etkinlikleri ve her türlü ticari iş birliğinin ortak çalışma grubu tarafından yürütüleceği kaydedildi.

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