Galatasaray, dün oynanan Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkerim Bardakcı'nın sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalırken, takımın tecrübeli ismi Abdülkerim Bardakcı da mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sarı-kırmızlı ekipten, Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki İkas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.