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Spor

Galatasaray'dan açıklama geldi! İşte Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu

Dün akşam Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve sahadan sedye ile ayrılan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ile ilgili açıklama geldi. Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre oyuncunun sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildiği öğrenildi. İşte detaylar...

DHA2 Aralık 2024 Pazartesi 12:25 - Güncelleme:
Galatasaray'dan açıklama geldi! İşte Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu
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Galatasaray, dün oynanan Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkerim Bardakcı'nın sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalırken, takımın tecrübeli ismi Abdülkerim Bardakcı da mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sarı-kırmızlı ekipten, Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki İkas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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