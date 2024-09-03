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Spor

Galatasaray'dan açıklama geldi! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcunun sonraki satışından yüzde 10 pay da alacak. İşte detaylar...

AA3 Eylül 2024 Salı 09:32 - Güncelleme:
Galatasaray'dan açıklama geldi! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis bedeli
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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Benfica'nın Galatasaray'a net 12 milyon avro transfer bedeli ödeyeceği aktarılan açıklamada, "Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Benfica, elde edeceği transfer bedelinin karının yüzde 10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir." denildi.

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