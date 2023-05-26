Galatasaray'dan Ada çıkarması! Tottenhamlı yıldız için girişimler başladı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar gelecek sezon için harekete geçerken, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda adımlar atılıyor.

Transferde nokta atışı takviyeler yapmayı amaçlayan Cimbom, 8 numara pozisyonuna öncelik verdi.

Lucas Torreira'ya gelen ciddi teklifler sonrası orta saha bölgesinde arayışlara hız verildi.

İnce eleyip sık dokuyan Galatasaraylı kurmaylar, 8 numara mevkisine aday ismini belirledi.

TOTTENHAM İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Transferde yetkili yönetici Erden Timur'un İngiltere'de Premier Lig ekibi Tottenham ile Tanguy Ndombele için bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Tottenham'ın sezon sonuna kadar Napoli'ye kiraladığı futbolcu, gelecek sezon İtalyan ekibinde devam etmeyecek.

Ada ekibinin yetkililerinin, Napoli'nin Fransız futbolcunun opsiyonunu kullanmayacağı bilgisini Erden Timur ile de paylaştığı öğrenildi.

ÇOK AMAÇLI BİR FUTBOLCU

Tanguy Ndombele'nin Tottenham ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon İtalyan ekibi Napoli'de 40 maçta forma giyen Ndombele, 2 gol, 1 asistlik katkı verdi. Ndombele, merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

Mücadeleci ruhu ile tanınan 1.81 boyundaki futbolcu, kariyerinde daha önce Lyon, Amiens ve Guingamp ekiplerinin de formasını terletmişti. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'ın gündemine aldığı Tanguy Ndombele, profesyonel futbol kariyerinde toplam 277 maçta oynadı. Bu müsabakalarda 19 gol ve 35 asist üretti.