Galatasaray'dan Adana Demirspor'a iki yıldız

Adana Demirspor, Galatasaray'dan Yunus Akgün ve Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Vincenzo Montella ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Patrick Kluivert'ı getiren Adana Demirspor, transfer için de çalışmalarına devam ediyor.

ROTA GALATASARAY

Mavi Şimşekler, bu doğrultuda rotasını geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'a çevirdi.

YUNUS AKGÜN İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Önceki sezon da mavi-lacivertli formayı giyen Yunus Akgün için düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılılarda pek forma şansı bulamayan 22 yaşındaki kanat oyuncusunun bu kez bonservisi ile birlikte alınması hedefleniyor.

CEVAP BEKLENİYOR

Yunus Akgün için Galatasaray teknik heyetinin vereceği cevap bekleniyor.

MIDTSJO DE LİSTEDE

Bu konuda Adana temsilcisi, hem oyuncu hem de kulüp ile görüşme yapacak. Mavi Şimşekler, daha önce Samsunspor'un da gündemine gelen Fredrik Midtsjö'yü de listesine aldı.

ADANA'NIN YOLUNU TUTABİLİR

Fredrik Midtsjö, ikna edilmesi halinde Mavi Şimşekler'in yolunu tutabilir.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Merkezi güçlü bir takım yaratmak isteyen Mavi Şimşekler, Norveçli deneyimli oyuncu için kolları sıvadı. Adana ekibinde hedef hem Yunus hem de Midtsjö'yü takıma dahil etmek. Resmi görüşmelerin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.