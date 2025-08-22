Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manuel Akanji'nin transferi için kapıyı kapatmadı.

Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile 15 milyon poundluk anlaşmanın ardından Manuel Akanji'nin temsilcilerine sözleşme teklifini gönderdi.

29 yaşındaki İsviçreli stoper, geleceği hakkında henüz karar vermedi. Akanji, tüm teklifleri dinledikten sonra karar verecek.

GALATASARAY'DAN İSTEDİĞİ PARA

Manchester City ile iki yıllık sözleşmesi kalan Manuel Akanji, Galatasaray'dan 6,5 milyon euro maaş ve dört yıllık sözleşme talep etti.

Davinson Sanchez'e 5 milyon euro maaş veren Galatasaray, hiçbir defans oyuncusuna bu rakamdan fazla bir ücret ödememe kararı aldı.

LEVERKUSEN DEVREYE GİRDİ

Manuel Akanji ile Galatasaray'ın henüz anlaşma sağlayamamasının ardından Almanya Ligi takımlarından Leverkusen transfer için devreye girdi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELECEK

Öte yandan MAnuel Akanji'nin menajeri, gelecek hafta İstanbul'a gelecek ve Galatasaraylı yetkililerle transfer için görüşme yapacak. Bu görüşmede Akanji'nin Galatasaray'a gelip gelmeyeceği net olarak belirlenecek.