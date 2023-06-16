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Spor

Galatasaray'dan Alexandre Penetra hamlesi

Spor Toto Süper Lig2de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Galatasaray, Famalicao forması giyen Alexandre Penetra'yı kadrosuna katmak istiyor.

16 Haziran 2023 Cuma 19:59 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Alexandre Penetra hamlesi
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Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Genç bir savunma oyuncusu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı takım, aradığını Portekiz'de buldu.

A Bola'da yer alan habere göre; Galatasaray, Famalicao forması giyen Alexandre Penetra'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde 21 yaşındaki stoper için sarı kırmızılıların 3 milyon euroluk bir ücreti gözden çıkarması gerektiği belirtildi.

Portekiz U21 Milli Takımı'nda da oynayan Penetra'nın Famalicao ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç yetenek Portekiz ekibiyle toplamda 70 maça çıktı ve 6 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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