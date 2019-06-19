Galatasaray'dan Ali Koç'a sert yanıt!

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in A Milli Takım'dan ayrıldığı zaman TFF'den aldığı tazminat hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap verdi.

Sarı kırmızılı takımın internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile TFF arasındaki ihtilaf, mahkemelerce incelenmiş ve netice olarak Teknik Direktörümüz haklı bulunarak tazminat alacağına hükmedilmiştir. Bu aşamada söz konusu hukuki ihtilafı tartışmak abesle iştigal olup yargı organlarınca karara bağlanmış kesin yargı kararlarına saygısızlıktır.

Teknik Direktörümüzün mahkeme kararı ile hüküm altına alınan alacağı, sözleşmeden kaynaklanan cezai şart alacağıdır. Bakiye süre ücret alacağı değildir. Bu sebeple de Sayın Fatih Terim ile Kulübümüz arasında akdedilen sözleşme bedelinin, hükmedilecek tazminat tutarına bir etkisi söz konusu değildir. Kaldı ki Mahkemece TBK m. 182/son fıkra uyarınca ceza tutarından tenkisat yapılmak suretiyle hüküm kurulmuştur.

Üstelik bahse konu tazminat tutarının tamamı Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanmıştır.

Söz konusu açıklamalar, hukuki bilgi ve temelden yoksun olup, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik art niyetli açıklamalardır.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü