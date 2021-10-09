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Spor

Galatasaray'dan Aliağa Petkimspor'a 14 sayı fark

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona 2'de 0'la başlayan Aliağa Petkimspor, üst üste 3'üncü yenilgisini evinde Galatasaray NEF'e 95-81 mağlup olarak aldı.

9 Ekim 2021 Cumartesi 15:29 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 15:29
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Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekipten Purcell 21, Blackshear 19 sayıyla oynarken, Petkimspor'a maçın en skorer ismi olan Ramirez'in 26 sayısı yetmedi. Bu skorla Galatasaray, 3 haftada 2'nci galibiyetini elde etti.

Galatasaray'ın Purcell, Petkimspor'un Ramirez'le etkili olduğu, karşılıklı basketlerle geçen maçın ilk periyodu sarı-kırmızılılardan Trimble'ın son saniye sayısıyla 27-25 konuk ekip lehine sonuçlandı. Galatasaray'ın oyuna ağırlığını koyup farkı 13 sayıya kadar taşıdığı ikinci periyot sonunda soyunma odasına 53-43 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle girildi. Tarafların 20'şer sayı ürettiği üçüncü periyot 73-63 Galatasaray lehine bitti. Son periyotta Petkimspor'un çabası farkı kapatmaya yetmeyince Galatasaray salondan 95-81 galip ayrıldı.

SALON: Enka

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal (xx), Ali Şakacı (xx), Murat Ciner (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Aldridge (xx) 8, Conger (xx) 9, Foreman (xxx) 16, Nusret (xx) 11, Ramirez (xxx) 26, Planinic (x) 2, Sinan (x), Erol Can (xx) 9, Ömer Yasir (x), Boran (x)

GALATASARAY NEF: Purcell (xxx) 21, Blackshear (xxx) 19, Trimble (xxx) 16, Bost (xxx) 15, Ege (xx), Sadık Emir (xxx) 11, Kravish (xx) 6, Rıdvan (x), Okben (xx) 6, Eray (x) 1

1. PERİYOT: 25-27

İLK YARI: 43-53

3. PERİYOT: 63-73

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