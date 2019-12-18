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Spor

Galatasaray'dan Almanya çıkarması

Galatasaray'ın scout ekibinden Emre Decdeli ve Metin Çekiçler, Almanya'da Hoffenheim - Ausburg, Osnabrück - Dynamo Dresden maçlarını takip etti.

18.12.2019  11:02 - Güncelleme: 18.12.2019  11:02
TM Dijital Haber Merkezi
 
Ocak ayında Başkan Mustafa Cengiz’in işaret ettiği üzere genç, bonservisli fakat yıllık ücreti düşük futbolcuları kadrosuna katmaya çalışacak olan Galatasaray'da scoutlar dört koldan harekete geçerken izleme heyetinden Emre Decdeli ve Metin Çekiçler’in Almanya’ya çıkarma yaptıkları ortaya çıktı.
 
ÖNCE HOFFENHEİM - AUSBURG MAÇI TAKİP EDİLDİ
 
Genelde yaşlı oyuncuları kadrosunda barındıran Galatasaray, köklü değişikliklere gitmeye hazırlanırken, Fatih Terim’in scout ekibine emir verdiği izleme heyetinin ise Avrupa’nın 1. ve 2.liglerini taramak için yoğun bir mesaiye koyulduğu öğrenildi. Geçtiğimiz hafta Hoffenheim - Ausburg maçını takip eden Decdeli – Çekiçler ikilisinin daha sonra Osnabrück - Dynamo Dresden karşılaşması için Bremer Brücke Stadı’na çıkarma yaptığı kaydedilirken, scoutların bazı futbolcular hakkında bol bol not tuttuğu bildirildi.
 

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