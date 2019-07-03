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Galatasaray'dan Ander Herrera harekatı

Galatasaray, Manchester United ile sözleşmesi sona eren, PSG ile görüşen 29 yaşındaki yıldız Ander Herrera'yı Fransızlara çalım atarak İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

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Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray, asıl bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sevilla’dan Ever Banega ile anlaşan sarı-kırmızılılar bir yandan da Fatih Terim’in isteği doğrultusunda bir 8 numara için daha harekete geçmişti.
 
Scout ekibi çalışmalarını sürdürse de yönetim teknik direktör Fatih Terim büyük bir sürpriz hazırlığına girişti. Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız Ander Herrera için düğmeye basan sarı-kırmızılılar oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Galatasaray yönetimi, Fransız devi PSG’nin görüştüğü 29 yaşındaki futbolcuyu Fransızların elinden kaparak teknik direktör Fatih Terim’e sürpriz yapmak istiyor. İspanyol orta sahanın minimum 5 milyon avro yıllık istemesi ise en büyük sıkıntı.
 
FERNANDES DE ÖNERİLDİ
 
Galatasaraylı yöneticiler, bütün şartları zorlamayı kafaya koymuş durumda ama bu büyük çalımı atmak hiç de kolay değil. Sarı-kırmızılı yetkililer yıldız santrforda diretmeyen teknik direktör Fatih Terim’i orta saha konusunda mutlu etmek istiyor. Öte yandan menajerler de Galatasaray’a yıldız futbolcu pazarlamak için kulübün kapısını aşındırıyor. Önerilen isimlerden biri de eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes. Fatih Terim’in alternatif olarak gördüğü 33 yaşındaki Portekizli futbolcunun da bonservisi elinde bulunuyor.
 
(Türkiye)
 

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