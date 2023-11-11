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Spor

Galatasaray'dan anlamlı hareket!

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Galatasaray, bu kritik deplasman öncesi depremde hayatını kaybeden Christian Atsu ve Taner Savut'u unutmadı.

11 Kasım 2023 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
Galatasaray'dan anlamlı hareket!
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Galatasaray Kulübü'nden Hatayspor maçı öncesi anlamlı bir hareket geldi.

Sarı kırmızılı takım, maç öncesi depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'u unutmadı. Galatasaray resmi sosyal medya hesabı yedek kulübesinde bulunan tişörtleriyle paylaşarak, "Kalbimizdesiniz..." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Galatasaray, Hatayspor maçı öncesi "Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat'ı unutmayacağız." pankartı ve tişörtleriyle sahaya çıktı.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Emre Malok görev yapacak.

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