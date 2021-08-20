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Spor

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Galatasaray, takım kaptanlarından Arda Turan'ın sol ayak bileği iç yan bağında kemik ödemi ve kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 16:33 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 16:33
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Galatasaray'ın dün Danimarka temsilcisi Randers'le oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu netlik kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, deplasmanda oynanan Randers müsabakasının son dakikalarında sakatlanan Arda Turan'ın MR'ının çekildiği bildirildi.

Yapılan tetkikler sonucunda tecrübeli futbolcunun sol ayak bileği iç yan bağında kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ile eşlik eden yumuşak dokusunda ise kanama tespit edildiği kaydedildi.

Arda'nın tedavisine başlandığı aktarıldı.

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