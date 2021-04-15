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Spor

Galatasaray'dan Arda Turan ve prim açıklaması

Galatasaray, takım kaptanı Arda Turan ile ilgili çıkan prim haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

15 Nisan 2021 Perşembe 18:36 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 18:36
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Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabından prim haberleriyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Arda Turan ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e atfedilen 'prim' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Kaptanlarından Arda Turan ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e atfedilen "prim" haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Arda Turan, tüm futbolcularımız gibi değerli ve sorumluluklarının bilincinde bir oyuncumuzdur" ifadeleri yer aldı.

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