  • Galatasaray'dan Arjantinli yıldız hamlesi! Transfer listesine girdi
Galatasaray'ın, Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon'u transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde oyuncu için resmi girişimde bulunabileceği ifade edildi.

BEYZA NUR YILMAZ13 Nisan 2026 Pazartesi 19:18 - Güncelleme:
Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların, Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon'u listesine aldığı ve yaz döneminde resmi girişimde bulunabileceği öne sürüldü.

Arjantin basınından El Crack Deportivo'da yer alan habere göre, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, teknik direktör Claudio Ubeda'nın planlarında yer bulamaması halinde oyuncunun transferine sıcak bakıyor.

RESMİ GİRİŞİM YAPILACAK

Haberde, sarı-kırmızılıların orta saha ile hücum hattı arasında bağlantı kurabilecek bir oyuncu arayışında olduğu ve Zenon'un bu doğrultuda kulüp yönetiminin gündemine geldiği ifade edildi. Galatasaray'ın, oyuncu için yaz transfer döneminde resmi girişimde bulunabileceği aktarıldı.

Riquelme'nin de olası tekliflere açık olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilirken, Zenpn'un geleceğinin teknik direktör Úbeda'nın vereceği karara bağlı olduğu kaydedildi.

AVRUPA'DAN VE GÜNEY AMERİKA'DAN İLGİ VAR

Öte yandan Kevin Zenpn'a daha önce de ciddi teklifler geldiği ortaya çıktı. Alman ekibi Hoffenheim'ın oyuncu için 18 milyon dolarlık teklif sunduğu ancak bu önerinin reddedildiği belirtildi. Ayrıca Olympiakos'tan gelen teklifin geri çevrildiği, Deportivo Alavés'in ise satın alma opsiyonlu kiralama önerisinin kabul edilmediği ifade edildi.

Zenon'un güncel olarak Sao Paulo, Atletico Mineiro ve Galatasaray'ın radarında olduğu bildirildi.

