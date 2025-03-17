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Spor

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Ismail Jakobs geleceği hakkında konuştu

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Senegalli yıldız Ismail Jakobs geleceği hakkında konuştu. 25 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılılardaki durumu için 'Galatasaray'a daha yeni geldim. Orada çok mutluyum ve çok fazla hedefim var.' dedi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Mart 2025 Pazartesi 15:14 - Güncelleme:
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Ismail Jakobs geleceği hakkında konuştu
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Galatasaray'da beklenen performansı sergilemeyen Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'tan geleceği ile ilgili açıklama geldi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Senegalli futbolcu, eski takımı Köln'ün Darmstadt ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti. Senegalli oyuncu maç önünde SkySport'a açıklamalarda bulundu.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Jakobs, kendisine sorulan "Köln'e geri dönecek misin?" sorusuna, "Futbolda hiçbir ihtimali dışarıda bırakamazsınız ama Galatasaray'a daha yeni geldim. Orada çok mutluyum ve çok fazla hedefim var. Galatasaray'daki misyonumu tamamladıktan sonra yeniden konuşabiliriz." cevabını verdi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Konyaspor maçında Ismail Jakobs, 70. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bırakmıştı. 25 yaşındaki sol bek, bu müsabakanın ardından adeta kayıplara karıştı..

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın zorunlu satın alma maddesi ile Monaco'dan kiraladığı sol bek, bu sezon çıktığı 16 maçta 1 asist yaptı.

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