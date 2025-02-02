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Spor

Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Lucas Torreira'dan dikkat çeken sözler

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ülkesinin basınına verdiği röportajda ayrılık sinyallerini verdi. 28 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray'a odaklanmak istediğini ancak gelecek sezonun getireceğini bilemediğini dile getirdi. İşte detaylar...

Akşam2 Şubat 2025 Pazar 09:15 - Güncelleme:
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Lucas Torreira'dan dikkat çeken sözler
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UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenildikleri maçın ardından Uruguay basınından Telemundo'ya röportaj veren Torreira, "İnsanların umutlarını yükseltmek istemiyorum çünkü şu an çok karmaşık. Güney Amerika yolculuğum giderek yaklaşıyor. Böyle hissediyorum. Her şey olabilir, bu yılın Galatasaray'da tadını çıkarmak istiyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Boca ve Nacional'i çok sevdiğini söyleyen Yıldız futbolcu, "Mesafeyi hissediyorum, ailemi özlüyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Şu anda Galatasaray'a odaklanmak istiyorum. İnsanlara Nacional'ı ne kadar sevdiğimi zaten söyledim. Boca'dan da bahsettim. Geçen gün harika bir Süper Kupa'nın tadını çıkardık. Şans eseri Nacional onu kazanabildi" ifadelerini kullandı.

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